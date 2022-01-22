У Державному департаменті США спростовують повідомлення низки американських ЗМІ про імовірну евакуацію частини працівників із посольства в Україні на тлі імовірного російського вторгнення в Україну. Про це повідомляє «Голос Америки».

Як повідомляє видання з посиланням на високопосадовця Держдепу, наказ про евакуацію працівників із посольства в Україні не надходив. Водночас він додав, що американська сторона проводить «ретельне планування» на випадок екстреної ситуації з безпекою.

Нагадаємо, що ще на початку грудня 2021 року американські ЗМІ із посиланням на шість джерел в американській владі повідомило, що США розглядає варіант евакуації американців з України у випадку, якщо Росія здійснить відкрите вторгнення на її територію. Однак тоді посольство США спростувало цю інформацію.

Пізніше стало відомо, що Державний департамент США радить громадянам не відвідувати Україну через військову загрозу з боку Росії та значні темпи поширення Covid-19. У Білому домі пояснили, що уряд не змінював оцінку ситуації в Україні, а лише додав деталей до її опису.

У суботу, 22 січня, американський телеканал CNN з посиланням на свої джерела повідомив, що США проінформували Україну про ймовірний початок евакуації членів сімей дипломатів із посольства в Києві вже наступного тижня.