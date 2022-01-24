Міністерство закордонних справ України заявило, що на території країни загалом перебуває 129 іноземних дипломатичних представництв. Станом на 24 січня, лише чотири країни заявили про намір евакуювати частину дипломатів та їхніх родин.

МЗС України повідомило, що із заявами про наміри евакуювати членів родин і частини дипломатів звернулися лише чотири країни – Велика Британія, Німеччина, Австралія та США.

Решта держав, Європейський Союз, ОБСЄ, Рада Європи, ООН, НАТО та представництва інших організацій продовжують працювати у штатному режимі.

«Висловлюємо вдячність нашим міжнародним партнерам, які тверезо оцінюють ситуацію, що склалася, і не вдаються до передчасних евакуаційних заходів. Це – справжній прояв солідарності з Україною», – заявило МЗС України.

Раніше на прес-конференції 24 січня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Альянс не ухвалював рішення щодо виведення свого персоналу з Києва. У свою чергу голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ заявив, що ЄС не буде евакуйовувати працівників зі свого представництва в Україні, оскільки, допоки тривають переговори, причин для цього немає.