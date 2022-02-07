Скотт Моррісон занепокоєний нарощуванням російських військ поблизу українських кордонів

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон за підсумками засідання комітету національної безпеки закликав своїх співгромадян терміново залишити Україну. Про це він заявив на прес-конференції у понеділок, 7 лютого.

Прем’єр звернувся до австралійців, зазначивши – «тепер саме той час для від'їзду».

«З усіма австралійцями в Україні ми намагалися контактувати останні кілька тижнів з дуже чітким посилом – зараз настав час їхати. І ми посилюємо це послання. Переважна більшість австралійців в Україні проживає там постійно. Багато хто має подвійне громадянство. Їхні сім’ї перебувають там чи в сусідніх країнах, особливо в Польщі», – сказав Моріссон.

Він наголосив, що австралійська влада, як і раніше, дуже стурбована погіршенням ситуації в Україні. Моррісон згадав про військове нарощування поблизу кордонів України та закликав Росію «продовжувати співпрацю з іншими країнами, які прагнуть вирішити це питання». «Ми справді хвилюємося, куди це в кінцевому підсумку приведе», – додав голова австралійського уряду.

Моріссон наголосив, що Австралія підтримує суверенітет України та її територіальну цілісність.

Нагадаємо, 1 лютого подібний заклик також опублікував посол Австралії в Україні Брюс Едвардс. Він закликав австралійців терміново скористатися транспортними послугами, які можуть бути призупинені в найкоротші терміни.

Крім того, на тлі нарощування Росією військ біля України з подібним закликом до своїх громадян вже двічі зверталася влада США.

Попри інформацію іноземних розвідслужб та ЗМІ про те, що російські війська вийшли на останній етап підготовки до вторгнення, українська влада вважає ймовірність вторгнення низькою.