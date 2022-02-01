Австралія рекомендувала своїм громадянам не їздити до України, а тим, хто перебуває на території країни, залишити її в найкоротший термін. Про це повідомив посол Австралії Брюс Едвардс на своїй сторінці у Twitter, повідомляє «Укрінформ».

«Ми радимо австралійцям не їздити до України через ризик збройного конфлікту. Ми закликаємо австралійців, які перебувають в Україні, виїжджати зараз з країни, скориставшись комерційним або іншим приватним транспортом», – зазначив посол.

We advise Australians not to travel to Ukraine due to the risk of armed conflict. Dependants of our embassy staff have departed.

We urge Australians in Ukraine to depart now by commercial or other privately available transport options. Services could be suspended at short notice. — Bruce Edwards (@AUinUA) January 31, 2022

Також зазначається, що умови безпеки можуть бути «змінені в найкоротші терміни», а консульські послуги можуть бути «обмежені у звʼязку з обставинами у регіоні».

Наразі Міністерство закордонних справ та торгівлі Австралії відкрило реєстраційний портал для своїх громадян в Україні, де вони можуть зареєструвати своє місцеперебування з міркувань безпеки.

Як інформував ZAXID.NET, 26 січня посольство Сполучених Штатів в Україні закликало американців розглянути можливість виїзду з України через посилення загрози військових дій з боку Росії.

Наразі чотири держави повідомили МЗС України про наміри здійснити евакуацію членів родин і частини співробітників або дозволити їм добровільно залишити українську територію. Це США, Велика Британія, Австралія та Німеччина.