Австралія рекомендувала своїм громадянам не їздити до України, а тим, хто перебуває на території країни, залишити її в найкоротший термін. Про це повідомив посол Австралії Брюс Едвардс на своїй сторінці у Twitter, повідомляє «Укрінформ».

«Ми радимо австралійцям не їздити до України через ризик збройного конфлікту. Ми закликаємо австралійців, які перебувають в Україні, виїжджати зараз з країни, скориставшись комерційним або іншим приватним транспортом», – зазначив посол.

We advise Australians not to travel to Ukraine due to the risk of armed conflict. Dependants of our embassy staff have departed.

We urge Australians in Ukraine to depart now by commercial or other privately available transport options. Services could be suspended at short notice.