Посольство США в Україні рекомендує своїм громадянам залишити Україну через непередбачувану безпекову ситуацію з російськими військами на кордонах. Про це йдеться у повідомленні на сайті посольства.

Безпекова ситуація в Україні й надалі лишається непередбачуваною через загрозу російських військових дій і може погіршитися дуже швидко. Посольство США наполегливо просить громадян розглянути можливість від’їзду з України комерційними рейсами чи приватним транспортом.

У посольстві пропонують також американським громадянам позику на придбання квитків на літаки чи інший транспорт у разі, якщо вони не мають наразі коштів.

Дипломати попросили американців, які вирішили залишитися в Україні, зареєструватися на сайті посольства в спеціальному електронному реєстрі.

За їхніми словами, це має полегшити спілкування в разі погіршення ситуації. Крім того, в повідомленні радять стежити за міжнародними та українськими ЗМІ, а також соціальними мережами на випадок раптових воєнних дій з боку Росії.