Єрмак розповів, що Україна веде перемовини з партнерами щодо її посилення

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна не готова до переговорів з Російською Федерацією щодо завершення війни. Для того, аби говорити з противником на рівних, Україна має бути сильною. Про це він сказав в інтерв’ю «Суспільному», опублікованому 12 грудня.

«Сьогодні – ще ні. Нам не вистачає зброї, нам не вистачає статусу, про який ми говоримо – що нам дуже потрібне запрошення до НАТО і чітке розуміння гарантій, які б забезпечили нас, щоб ми були впевнені, що це ніколи не повториться, і Путін не повернеться за два-три роки», – сказав керівник ОП, додавши, що сьогодні ведуться перемовини з партнерами, чому так важливо посилити Україну.

Керівник Офісу президента зазначив, що все, що зараз лунає з Кремля – є мовою ультиматумів. Утім Україна не погодиться на нові Мінські домовленості чи Нормандські формати.

«Червоні лінії України – записані в Конституції. Це ті речі, про які Україна не може домовлятись», – додав Єрмак.

До слова, 8 грудня обраний президент США Дональд Трамп, який днем раніше провів перемовини з Володимиром Зеленським у Парижі, заявив, що український президент та Україна «хотіли б укласти угоду і зупинити божевілля». Трамп заявив, що країни мають негайно припинити вогонь та розпочати переговори, зазначивши, що «Китай може допомогти».