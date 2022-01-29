Посольство США в Україні вдруге звернулося до американців з рекомендацією залишити територію України через зростання загрози воєнних дій з боку Росії. В суботу, 29 січня, посольство опублікувало дорожню карту з переліком країн, через які можна повернутися в США.

«Ситуація з безпекою в Україні, як і раніше, залишається непередбачуваною через зростання загроз воєнних дій Росії і може погіршитися без попередження. Громадяни США в Україні мають розглянути можливість виїзду зараз, використовуючи комерційний чи інший приватний транспорт», – йдеться у повідомленні дипломатичного відомства.

У перелік рекомендованих країн, до яких громадяни США можуть виїхати наземним транспортом, увійшли всі країни, з якими межує Україна, за винятком Росії та Білорусі.

У повідомленні посольства наголошується, що перед виїздом в ту чи іншу країну американцям необхідно ознайомитися з правилами в’їзду, оскільки через пандемію коронавірусу вони можуть відрізнятися. Посольство також опублікувало перелік сайтів, де можна отримати інформацію про правила в’їзду в кожну з цих країн. У зв’язку з цим, дипломати порадили американцям вакцинуватися від коронавірусу, аби уникнути проблем з в’їздом в ту чи іншу країну.

Також дипломати зазначили, що з України до США можна дістатися літаком. Тим, хто не має на це коштів, посольство США пообіцяло надати позику на купівлю квитка.

Нагадаємо, ще у квітні 2021 року США радили своїм громадянам не їхати в Україну через велику кількість хворих на коронавірус, високий рівень злочинності і громадянські заворушення, які супроводжуються сутичками з поліцією. Однак у січні, на тлі побоювань можливого нового вторгнення Росії в Україну, про яке неодноразово попереджала американська розвідка, США дозволили виїхати з України частині працівників свого посольства в Києві та сім’ям усіх американських дипломатів.

26 січня посольство США вперше рекомендувало всім американцям негайно покинути Україну.