Уряд Чорногорії увечері 11 лютого порекомендував своїм громадянам тимчасово залишити Україну. Окрім того, їх просять постійно контактувати з Посольством Чорногорії в Україні.

Такі рекомендації уряд Чорногорії пояснив тим, що напруження поблизу російсько-українського кордону зростає, а безпекова ситуація залишається непередбачуваною.

«МЗС інформує громадян Чорногорії, які проживають в Україні, про розгляд можливості тимчасового виїзду з території цієї країни», – сказано в повідомленні.

Чорногорцям, які перебувають в Україні, нагадали, що з посольством Чорногорії в Києві можна зв’язатися за телефонами +380 44 287-78-11, +380952323712, або за допомогою електронної пошти: ukraine@mfa.gov.me.

Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден закликав американців негайно покинути Україну, оскільки ситуація з можливим новим нападом Росії на Україну «може швидко вийти з-під контролю». Це був третій заклик американської влади до своїх громадян за останні кілька тижнів.

Також двічі до своїх громадян з проханнями покинути Україну зверталася влада Австралії. Крім того, з аналогічним проханням до своїх громадян в Україні звернулася влада Нідерландів.

Ці заклики звучать на тлі зосередження Росією приблизно 130 тис. військових біля українських кордонів. Велика частина російських військових також перебуває в Білорусі на військових навчаннях «Союзна рішучість-2022», які дві країни проводять неподалік українського кордону.