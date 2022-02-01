Секретар РНБО нагадав, що близько 420 тис. українців отримали бойовий досвід на Донбасі

Якщо Росія наважиться на нове масштабне вторгнення в Україну, українська влада здатна мобілізувати для протистояння агресору до 2,5 млн осіб. Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю Associated Press.

Секретар РНБО нагадав, що Росія стягнула до кордонів України близько 120 тис. військових і може «будь-якої миті» влаштувати провокацію. На його думку, повномасштабне вторгнення вимагатиме серйозних приготувань, які будуть помітні усьому світу.

«Підготовчий період, який помітить увесь світ, може тривати від трьох до семи днів», – сказав Данилов і додав, що наразі українська сторона цього не бачить.

«Вони зіткнуться з відповіддю нашого суспільства, наших громадян, наших військових. Ми можемо призвати до зброї від 2 до 2,5 млн людей», – розповів він.

Також він нагадав, що за 8 років війни до 420 тис. українців отримали бойовий досвід на сході України, а до 1 млн українців мають мисливські ліцензії.

Секретар РНБО також висловив переконання, що наразі немає потреби оголошувати загальну мобілізацію. За його словами, українська влада «не може допустити паніки», натомість повинна «контролювати економічну ситуацію», поки «ЗМІ постійно говорять, що війна почнеться завтра».

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що не вважає рівень ескалації на українських кордонах з боку військ Російської Федерації вищим, ніж він був на початку 2021 року.