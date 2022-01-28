Президент України Володимир Зеленський заявив, що не вважає рівень ескалації на українських кордонах з боку військ Російської Федерації вищим, ніж він був на початку 2021 року.

«Сьогодні ми не бачимо більшої ескалації, ніж вона була раніше. Так, збільшилася кількість військових, але я про це говорив ще на початку 2021 року, коли говорили про військові навчання Російської Федерації. Тоді було велике збільшення [російських військ], тоді нас підтримували США та європейські партнери. Вони закликали Росію відвести війська. Зараз ситуацію я не вважаю напруженішою, ніж вона була у пік російських навчань», – заявив Зеленський на брифінгу з представниками іноземних ЗМІ у п'ятницю, 28 січня, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

За його словами, супутникові знімки не дозволяють оцінювати нарощування військ Російської Федерації на східному кордоні країни.

«Якщо ви бачитимете тільки супутникову інформацію, ви можете, наприклад, побачити збільшення кількості військ, але ви не можете точно оцінити: це збільшення військ, це спроба налякати, це атака або це ротація військ. Тобто наші професіонали оцінюють цю ситуацію глибше, і іноді ми бачимо, як переодягають людей, іноді ми бачимо, як люди прийшли і поставили намети, щоб показати, що кілька бригад прийшли на кордон, а потім бачимо, що в цих наметах немає життя, тобто по-тихому вивезли людей. Тобто йде психологічний наратив з боку, наприклад, Росії та сепаратистів – психологічний, залякування. Це відбувається дуже часто», – заявив президент України іноземним журналістам.

Водночас він оцінив загрозу атаки з боку Росії як високу, але додав, що вона змінюється щороку.

«Імовірність атаки [з боку Росії] є, вона нікуди не поділася. Вона була в 2021 році такою самою. У 2020 році вона була меншою. У 2019 році, після Нормандського формату, вона була ще меншою. Позавчора була зустріч радників Нормандського формату. Я вважаю, що ймовірність [вторгнення] висока... Потрібно дуже обережно висловлюватися щодня, щохвилини, щомиті про те, що завтра буде війна», – заявив Зеленський.

За словами президента, «не можна сказати про те, що війна буде завтра або до кінця лютого, або до кінця нового року».

«Ми зараз отримуємо інформацію, що війна може бути в січні, у лютому. Я ще раз повторюю: вона може бути. І давайте тут ставити три крапки, але точно не ставити одну крапку й говорити, що так, вона буде, тому що ми розуміємо, що відбувається з людьми», – наголосив він.

Водночас Зеленський очікує від Росії дій щодо деескалації ситуації поблизу українських кордонів на підтвердження заяв про її небажання застосовувати агресію проти України.

«Якщо Росія сьогодні комунікує, що вона за мінські домовленості і що вона не збирається нападати на Україну, і вона про це відверто говорить з різних засобів масової інформації від різних політичних діячів своєї держави, то вона точно може принаймні показати кроки, які підтверджують ці слова», – наголосив президент.

Це вже не перша подібна заява Зеленського на тлі нарощування російських військ біля України. Раніше він закликав українців не панікувати і наголосив, що російське вторгнення в Україну розпочалося у 2014 році.

Про ймовірність вторгнення Росії в Україну неодноразово заявляла українська й іноземні розвідки, а також – Державний департамент США та низка джерел провідних світових ЗМІ. За останніми даними, Росія вже зосередила поблизу України до 130 тис. військових і відправила до кордону з Україною армійські медичні підрозділи.

На тлі ймовірного вторгнення Росії в Україну США та Велика Британія відправили до України кілька літаків зі зброєю. Разом з тим, влада цих країн дозволила евакуацію з України своїх дипломатів та членів їхніх сімей.