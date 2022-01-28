США просять Китай використати свій вплив на Росію, щоб закликати до дипломатичного вирішення ситуації на кордонах України. Про це заявила заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд, пише Reuters.

26 січня Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї глобальні безпекові та економічні ризики через російську агресію проти України. Пекін заявив, що хоче, щоб усі сторони зберігали спокій і «утримувались від речей, які розпалюють напруженість і розпалюють кризу».

Зазначається, що повідомлення США для глави МЗС Китаю «були дуже чіткими».

«Ми закликаємо Пекін використати свій вплив на Москву, щоб закликати до дипломатії, тому що, якщо буде конфлікт в Україні, це також не піде на користь Китаю. Буде значний вплив на світову економіку. Відчутний вплив буде в енергетичній сфері», – сказала вона.

Раніше заступниця Держсекретаря США Венді Шерман розповіла, що зимові Олімпійські ігри-2022 в Пекіні можуть вплинути на плани Кремля щодо вторгнення в Україну.