Верховний Головнокомандувач ЗСУ зможе віддавати накази про доукомплектування військ силами резервістів

Верховна Рада України на своєму засіданні у вівторок, 30 березня, ухвалила законопроект, яким дозволила призивати на військову службу резервістів без оголошення мобілізації. За відповідний законопроект №3553 проголосували 256 депутатів.

Мета законопроекту, як йдеться у пояснювальній записці, «упорядкування питань військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів». Ініціативою пропонується створити «територіальні центри комплектування та соціальної підтримки на базі військових комісаріатів».

Тепер, у випадку загострення на фронті або ж порушення українських кордонів, держава зможе призвати на службу резервістів без оголошення мобілізації. Таким чином створюється новий вид військової служби – військова служба за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період.

Згідно із законопроектом, планується удосконалити порядок здійснення військового обліку призовників, військовозобов’язаних. Так, буде запроваджено військовий облік резервістів, визначення органів його ведення та їх повноважень.

Окрім цього, передбачається реформування місцевих органів військового управління – військкоматів – шляхом створення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на базі районних (об’єднаних районних), міських (об’єднаних міських) військових комісаріатів, військових комісаріатів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

Водночас, під час розгляду проекту закону, у нардепів виникали зауваження щодо призову всіх без виключення резервістів без мобілізації. Правки, якими пропонувалось це положення конкретизувати, зокрема поширити його дію лише на тих військових, які підписали контракт із армією, відхилили.

Разом з тим, доповідачка по законопроекту, заступниця голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла стверджує, що призивати без виключення всіх резервістів не будуть, а лише тих, хто має бойовий досвід. Вона також впевнена, що саме Верховна Рада буде тим запобіжником, який дозволить уникнути такої ситуації.

Кого можуть призивати

Згідно з ухваленим законом президент зможе «для оперативного доукомплектування ЗСУ» за поданням головнокомандувача армії (зараз це генерал Хомчак) призивати на таку службу людей з оперативного резерву. Оголошувати загальну мобілізацію при цьому не треба. Строки, обсяги та порядок такого призову знову ж буде визначати президент.

Такий призов можливий лише в «особливий період» – однак він в Україні почався у березні 2014 року з оголошенням першої хвилі мобілізації й триває дотепер, уточнює ВВС Україна.

За резервістами, яких призиватимуть на службу, зберігатиметься місце роботи і середня зарплата. А тим, хто не працює - держава платитиме мінімальну зарплату.

Так само передбачені й інші гарантії, зокрема щодо освіти та медичного забезпечення.

Водночас ухилення від служби за призовом резервістів каратиметься позбавленням волі строком від трьох до п'яти років.

Закон уточнює, що призиватимуть тих, хто «уклав контракт про проходження служби у військовому резерві та/або зарахований до військового оперативного резерву».

Оперативний резерв – це люди з бойовим досвідом, ті, хто відслужив у армії за контрактом або ж в одній з хвиль мобілізації.