У Луганській області бойовики знов обстріляли селище міського типу Станиця Луганська. Обстріл почався у четвер, 17 лютого, приблизно о девʼятій вечора і тривав 15 хвилин. Про це повідомляє сайт «Бабель» з посиланням на керівника Станично-Луганської селищної військово-цивільної адміністрації Альберта Зінченка.

Як повідомляється, через обстріл у більшій частині населеного пункту немає світла, горять два приватні будинки на перетині вулиць Ватутіна і Магістральної.

Українська сторона направила запит на режим тиші. Бойовики підтвердили запит, а тому наразі рятувальники гасять пожежі. Внаслідок обстрілу постраждалих немає.

Як інформував ZAXID.NET, сьогодні зранку бойовики вже обстрілювали Станицю Луганську і влучили у дитячий садок, унаслідок чого контузило трьох виховательок. Також пошкоджено низку будівель.

СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу бойовиками дитсадка і школи на Луганщині.

Також російські найманці на Донбасі обстріляли 22 населені пункти. Крім Станиці, бойовики обстріляли школу у Врубівці неподалік міста Попасна. Загалом поранення отримали щонайменше четверо людей, зокрема український військовий.