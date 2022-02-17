Росіяни знову обстріляли Станицю Луганську
У більшій частині селища немає світла, горять два приватні будинки
У Луганській області бойовики знов обстріляли селище міського типу Станиця Луганська. Обстріл почався у четвер, 17 лютого, приблизно о девʼятій вечора і тривав 15 хвилин. Про це повідомляє сайт «Бабель» з посиланням на керівника Станично-Луганської селищної військово-цивільної адміністрації Альберта Зінченка.
Як повідомляється, через обстріл у більшій частині населеного пункту немає світла, горять два приватні будинки на перетині вулиць Ватутіна і Магістральної.
Українська сторона направила запит на режим тиші. Бойовики підтвердили запит, а тому наразі рятувальники гасять пожежі. Внаслідок обстрілу постраждалих немає.
Як інформував ZAXID.NET, сьогодні зранку бойовики вже обстрілювали Станицю Луганську і влучили у дитячий садок, унаслідок чого контузило трьох виховательок. Також пошкоджено низку будівель.
СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу бойовиками дитсадка і школи на Луганщині.
Також російські найманці на Донбасі обстріляли 22 населені пункти. Крім Станиці, бойовики обстріляли школу у Врубівці неподалік міста Попасна. Загалом поранення отримали щонайменше четверо людей, зокрема український військовий.