Президент країни-агресорки Володимир Путін

Президент Росії Володимир Путін заявив президенту Франції Еммануелю Макрону та канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, що підпише указ про визнання «Л/ДНР». Ті висловили розчарування таким рішенням.

Путін розповів про результати засідання Радбезу Росії, а також про звернення ватажків «Л/ДНР».

«З урахуванням цього президент Росії повідомив, що найближчим часом має на меті підписати відповідний указ», — зазначили пишуть російські ЗМІ з посиланням на прес-службу Кремля.

Макрон і Шольц висловили розчарування таким рішенням, але, за версією Кремля, заявили про готовність до подальших контактів.

Нагадаємо, що раніше сьогодні члени Радбезу РФ висловилися за визнання міжнародної правосуб’єктності для маріонеткових «ДНР» та «ЛНР», а президент РФ Володимир Путін заявив, що ухвалить рішення 21 лютого.

Перед цим сьогодні ватажки терористів «Л/ДНР» Леонід Пасічник і Денис Пушилін звернулися до Володимира Путіна з проханням «визнати їх незалежність». Пушилін та Пасічник просять Путіна «визнати незалежність республік», при цьому пропонуючи розглянути можливість договору про співпрацю з Росією, зокрема в оборонній сфері.

Своєю чергою міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що визнання російською Державною думою «незалежності» нелегітимних формувань «ДНР» і «ЛНР» фактично порушить територіальну цілісність України та означатиме привід для вторгнення.

Цікаво, що Президент США Джозеф Байден попередньо погодився на зустріч із главою Росії Володимиром Путіним найближчими днями за умови, якщо РФ не вдасться до вторгнення в Україну.