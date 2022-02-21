Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що визнання президентом Росії Володимиром Путіним терористичних організацій «Л/ДНР» фактично може стати приводом для вторгнення. Про це він заявив на брифінгу 21 лютого, яке транслював «Укрінформ».

Міністр заявив, що ймовірне визнання Росією «Л/ДНР» означатиме, що вона прямо порушує територіальну цілісність та суверенітет України. З його слів, це стане приводом для вторгнення туди «миротворців». При цьому він зазначив, що сам факт визнання поки ще не означає автоматичне введення військ ЗС РФ на територію ОРДЛО.

«Це буде порушенням норма міжнародного права загальновизнаних. І це буде означати, що по суті це і є приводом для потенційного вторгнення "миротворців", або як вони там будуть це називати. Хід дуже простий, зрозумілий, але я переконаний, що міжнародна спільнота, яка переконливо стверджує, що буде вводити жорсткий санкційний режим, уже буде мати на це право», – заявив він.

Він додав, що Росія наразі намагається втілити сценарій, за яким спробує буквально оточити Україну військами. За його словами, росіяни також планують влаштувати загострення на Донбасі та тиснути на Україну кібератаками, мінуваннями цивільних об’єктів, заворушеннями тощо. При цьому міністр запевнив, що українські військові готові до будь-якого сценарію.

Загроза російського вторгнення

Росія продовжує утримувати майже 150 тис. військових на кордоні з Україною. Раніше Міноборони РФ оголосило про відведення частини військ, однак цієї інформації не підтвердили західні та українські розвідки. Навпроти, за даними США і Великої Британії, росіяни стягують у регіон додаткову військову техніку та солдатів.

На тлі скупчення військ вздовж українських кордонів, російські бойовики масовано обстрілюють українські позиції на Донбасі, використовуючи здебільшого заборонену Мінськими домовленостями зброю. Ситуація на Донбасі різко загострилася 18 лютого, коли керівники самопроголошених «Л/ДНР» заявили, що Київ нібито «готує наступ» і оголосили про евакуацію мешканців регіонів до Росії. Самі ж росіяни для провокації почали обстрілювати власні позиції та підконтрольні їм населені пункти, аби звинуватити у цьому Україну.

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