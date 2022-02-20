Російські бойовики на Донбасі близько 21:00 неділі, 20 лютого, відкрили вогонь з важкого озброєння в напрямку Луганська, який наразі перебуває під їхнім контролем, щоб звинуватити в цьому українських військових. Про це повідомили у прес-центрі штабу Операції Об’єднаних сил.

У відомстві повідомили, що бойовики самі підривають об’єкти інфраструктури на окупованих територіях та здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів з метою звинувачення українських військ.

Командування ООС наголосило, що українські військові дотримуються Мінських домовленостей та норм міжнародного гуманітарного права.

«Відтак заяви про нібито обстріли населених пунктів з боку Збройних сил України є відвертою брехнею та провокацією, відповідальність за яку несе країна-окупант», – йдеться в заяві штабу ООС.

Як інформував ZAXID.NET, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини кадрові військові РФ і спецслужби готують теракти, жертвами яких мають стати мирні жителі.

Також українська розвідка попередила, що Росія відправила в Донецьк бойовиків ПВК «Вагнер» для підриву житлових будинків, щоб потім звинуватити в теракті Україну. Також серед планів росіян – підрив обʼєкту критичної інфраструктури, що може призвести до людських жертв і техногенної катастрофи.

Раніше українська розвідка також повідомляла про мінування росіянами низки об’єктів у Донецьку.

Про те, як Росія провокує в Україні нову війну, читайте в нашій онлайн-хроніці.