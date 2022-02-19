Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розкрив новий план Росії з введення військ в Україну

Російські кадрові військові та спецслужби готують теракти на окупованих територіях Донбасу, жертвами яких мають стати мирні жителі. Москва прагне використати це як привід для звинувачення України і введення регулярних підрозділів російських збройних сил під виглядом «миротворців», заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Він наголосив, що, поширюючи фейк про затримання донбаськими бойовиками нібито українських диверсантів, Росія розкриває власні плани, серед яких – мінування мостів та шляхів, якими окупаційна адміністрація вивозить мирних жителів на територію РФ, мінування автомобілів, житлових будинків та громадських об’єктів. Залужний наголошує, що під особливою небезпекою перебувають автобуси та потяги з дітьми-сиротами і літніми людьми, яких вивозять за відомими та запланованими графіками й маршрутами.

«Вкотре наголошуємо, що Україна не планує жодних наступальних дій на Донбасі. За останні дні загострення з боку противника не було жодної жертви ні з серед мирного населення, ні серед військових найманців. Противник використовує примусове вивезення мирного населення, передусім жінок та дітей, для реалізації своїх кривавих провокацій», – заявив головнокомандувач і додав, що оприлюдненням цих намірів Росії Україна намагається зламати її сценарії і зберегти життя співгромадян по обидва боки лінії зіткнення.

Нагадаємо, увечері в п’ятницю, 18 лютого, в окупованому Донецьку підірвали автомобіль керівника «народної міліції ДНР». В суботу, 19 лютого, бойовики заявили, що затримали українського диверсанта.

Про те, як Росія провокує нову війну в Україні, читайте в нашій онлайн-хроніці.