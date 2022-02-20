Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що російські найманці розміщують артилерію і бронетехніку серед житлових будинків на окупованих територіях і звідти обстрілюють мирні населені пункти та провокують Україну на помилки.

«Ворог прекрасно знає, що у нас є всі підстави відповідати згідно зі ст.51 Статуту ООН. І ми не залишаємо дії окупаційних військ безкарними. Але я пишаюся тим, як наші військові зараз тримають цей удар. Вони діють дуже виважено і знають, як відповідати філігранно. Саме тому весь потік фейків, що продукується російською пропагандою, не має ніякого ефекту. Їм ніхто не вірить», – цитує міністра прес-служба Міноборони.

За його словами, потік дезінформації тільки переконує всіх, що Україна захищається від підлого агресора, який готовий принести в жертву жінок і дітей, щоб зруйнувати мир.

«У найближчий період нам слід готуватися стримувати високий тиск. Ворог намагається розхитати Україну зсередини. Залякати і примусити до капітуляції. Але ми встоїмо. Ми вже зламали ворожий сценарій, тому що були готові до нього», – додав Резніков.

Як інформував ZAXID.NET, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини кадрові військові РФ і спецслужби готують теракти, жертвами яких мають стати мирні жителі.

Також українська розвідка попередила, що Росія відправила в Донецьк бойовиків ПВК «Вагнер» для підриву житлових будинків, щоб потім звинуватити в теракті Україну. Також серед планів росіян – підрив обʼєкту критичної інфраструктури, що може призвести до людських жертв і техногенної катастрофи.