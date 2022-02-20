Російські пропагандисти планують відзняти фейки про нібито обстріл цивільних із безпілотників

Оперативно-тактичне угруповання «Схід» Збройних сил України попередило, що бойовики готують чергові можливі провокації.

Як повідомляється, російські найманці планують відзняти фейки про нібито обстріл цивільних із безпілотників.

«За даними розвідки, головний спеціаліст «Міністерства інформації» «ДНР» Гриценко особисто поставив завдання знімальним групам пропагандистів відзняти наслідки обстрілів, нібито здійснених українськими силами. Він дав чіткі вказівки стосовно того, щоб місцеві жителі коментуючи обстріли говорили, що вони чули звуки безпілотника. Тобто звинувачували українських військовослужбовців у тому, що вони скидають вибухові пристрої на домівки цивільного населення за допомогою безпілотних літальних апаратів», – йдеться у повідомленні відомства у Facebook.

Тому у ЗСУ наголосили, що до обстрілів Докучаєвська, Стили, Старомихайлівки, Саханки, Ленінського, Пікуз та інших окупованих населених пунктів не мають жодного відношення. Українські військові не відкривають вогонь, якщо є загроза цивільним.

Як інформував ZAXID.NET, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини кадрові військові РФ і спецслужби готують теракти, жертвами яких мають стати мирні жителі.

Також українська розвідка попередила, що Росія відправила в Донецьк бойовиків ПВК «Вагнер» для підриву житлових будинків, щоб потім звинуватити в теракті Україну. Також серед планів росіян – підрив обʼєкту критичної інфраструктури, що може призвести до людських жертв і техногенної катастрофи.