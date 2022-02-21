Супутники знову зафіксували активність російської техніки поруч із кордоном України

Нові супутникові знімки приватної компанії Maxar Technologies показали активізацію російських військових підрозділів поблизу північно-східного кордону України, повідомляє американський телеканал СNN. При чому частини, які перебували в гарнізонах, почали займати польові позиції.

Супутникові знімки були зібрані Maxar у неділю, 20 лютого. За оцінками компанії, «спостерігаються численні нові польові розгортання бронетехніки та військ на північний захід від Бєлгорода та поблизу Солоти і Валуйок, що у Росії». Зазначимо, що ці території розташовані приблизно за 35 км від України.

«Така діяльність передбачає зміну схеми розгортання бойових груп. Донедавна вони в основному розташовувалися на або поблизу військових гарнізонів та полігонів», ­– йдеться у повідомленні.

Зображення показують, що табори або майданчики, які містили значні сили ще минулого тижня зараз відносно порожні. Maxar зазначає, що деяка техніку зафіксувалина схід від Валуйок на полі приблизно в 15 км від кордону з Україною. Ряд нових польових розгортань також помітили на північний захід від Бєлгорода, при цьому значна частина техніки та військ розташована в лісистих районах або поблизу.

Окремо журналісти CNN помітили, що деякі танки та інша техніка, розташована у Бєлгородській області, схоже, були позначені великим літерами «Z». На їхню думку, це схоже на формування бойового загону.

Загроза російського вторгнення

Росія продовжує утримувати майже 150 тис. військових на кордоні з Україною. Раніше Міноборони РФ оголосило про відведення частини військ, однак цієї інформації не підтвердили західні та українські розвідки. Навпроти, за даними США і Великої Британії, росіяни стягують у регіон додаткову військову техніку та солдатів.

На тлі скупчення військ вздовж українських кордонів, російські бойовики вже четверту добу масовано обстрілюють українські позиції на Донбасі, використовуючи здебільшого заборонену Мінськими домовленостями зброю. Ситуація на Донбасі різко загострилася 18 лютого, коли керівники самопроголошених «Л/ДНР» заявили, що Київ нібито «готує наступ» і оголосили про евакуацію мешканців регіонів до Росії. Самі ж росіяни для провокації почали обстрілювати власні позиції та підконтрольні їм населені пункти, аби звинуватити у цьому Україну.

Слідкуйте за останніми новинами стосовно загострення на Донбасі у прямій трансляції ZAXID.NET.