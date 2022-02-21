Рада безпеки РФ на позачерговому засіданні сьогодні обговорила ситуацію на Донбасі

Рішення щодо офіційного визнання незалежності терористичних угруповань «ДНР» і «ЛНР» незалежними республіками буде ухвалене вже сьогодні, 21 лютого. Про це на засіданні Ради безпеки РФ, заявив російський президент Володимир Путін.

На сьогоднішньому позачерговому засіданні члени російського Радбезу обговорювали ситуацію на Донбасі. Абсолютна більшість з них висловилися за визнання незалежності окупованих агресором ОРДО і ОРЛО. Прозвучали виступи прем'єра Михайла Мішустіна, глав МЗС, Міноборони, ФСБ, СВР, МВС та Росгвардії, спікерів обох палат парламенту, заступника голови Ради безпеки Дмитра Медведєва та секретаря Ради безпеки Миколи Патрушева.

Більшість спікерів повторили тези Кремля про те, що «офіційний Київ не хоче домовлятися з Донбасом», не збирається виконувати Мінські домовленості, згадали про 800 тисяч людей з паспортами РФ на цій території, зазначає «Українська правда».

Голова Держдуми РФ нагадав, що російські депутати вже визначилися з цього приводу, ухваливши відповідне звернення. Водночас голова МЗС Сергій Лавров у своєму виступі вживав такі слова як «геноцид» та «атака на слов’ян».

Сам же президент РФ Володимир Путін заявив, що ухвалить рішення 21 лютого

«Я вашу думку почув, рішення буде прийнято сьогодні», – сказав глава держави-агресорки.

Зазначимо, що сьогодні ватажки терористів «Л/ДНР» Леонід Пасічник і Денис Пушилін звернулися до Володимира Путіна з проханням «визнати їх незалежність». Пушилін та Пасічник просять Путіна «визнати незалежність республік», при цьому пропонуючи розглянути можливість договору про співпрацю з Росією, зокрема в оборонній сфері.

До цього, 15 лютого депутати Держдуми Росії більшістю голосів ухвалили звернення до Володимира Путіна щодо визнання незалежності самопроголошених «Л/ДНР». У відповідь на це у Кремлі заявили, що Путін узяв до уваги звернення, однак погодився, що воно не відповідає Мінським домовленостям.

Верховна Рада 15 лютого звернулась до міжнародних організацій, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання незалежності самопроголошених республік. Зокрема український парламент просить світ не підтримувати будь-які рішення Росії щодо визнання «Д/ЛНР».

Своєю чергою міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що визнання російською Державною думою «незалежності» нелегітимних формувань «ДНР» і «ЛНР» фактично порушить територіальну цілісність України та означатиме привід для вторгнення.

Росія раніше вже визнавала «незалежність» Абхазії – території, захопленої внаслідок російсько-грузинської війни. Придністровʼя Росія як незалежну «державу» не визнала, але має там своє консульство.