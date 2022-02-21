На записі трансляції засідання Радбезу РФ помітили численні «ляпи»

«Пряма трансляція» позачергового засідання Ради безпеки Росії щодо визнання «Л/ДНР», схоже, насправді була записана заздалегідь. На це звернув увагу Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, пише «Громадське».

Як повідомляється, годинник міністра оборони Сергія Шойгу показував на 5 годин пізніше, ніж це насправді транслювали в «прямому етері». Крім того, під час засідання показали, як від трибуни йде генпрокурор Ігор Краснов, хоча перед тим не показували його виступу.

Також фахівці Центру звернули увагу, як прем'єр-міністр Михайло Мішустін зізнався, що російський уряд «уже багато місяців веде підготовку до визнання «Л/ДНР»«.

Проте й це не останній ляп засідання Радбезу. Наприклад, глава розвідки Сергій Наришкін запропонував одразу включити «Л/ДНР» у склад Росії.

Наприкінці «трансляції» була ситуація, дуже схожа на «склейку». В одну секунду камера показала президента РФ Володимира Путіна у двох різних позах.

Також у мережі помітили ще один момент «склейки»: на початку відео справа в кутку сидить російський генпрокурор у синій формі. Після слів Путіна цей прокурор, який щойно сидів, повертається після виступу, якого не було у «прямій трансляції», зазначає «Українська правда».

Що важливо – о 15:40 за Московським часом ватажки ОРДЛО попросили Путіна визнати незалежність «республік». Якщо Радбез дійсно був у записі – звернення бойовиків вийшли вже після закінчення «трансляції».