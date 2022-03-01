ВПС України збили російський літак, який бомбардував Харків
Літак скинув бомбу на будинок у Харкові, внаслідок чого загинули восьмеро людей
Суспільство — Юрій Братюк, 0 0
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Українські військові збили ворожий літак, який бомбардував Харків. Про це повідомляє «Суспільне».
За попередніми даними, ідеться про літак, з якого прилетіла бомба на житловий будинок на проспекті Новобаварському.
Збитий літак впав у районі місцевого ринку «Лоск». Чи вижив пілот – поки не уточняється. Тип збитого літака також поки невідомий.
За кілька годин до цього літак скинув бомбу на житлову п'ятиповерхівку. Наразі відомо, що в будинку загинули вісім людей, вісім травмовані. Завали поки розбираються, кількість жертв може зрости.
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