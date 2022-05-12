Джонсон вважає, що Владіміра Путіна необхідно зупинити

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що нормалізація відносин із РФ більше неможлива. За його словами Велика Британія не розуміє, як тепер можна нормалізувати відносини з президентом РФ. В ефірі LBC Radio Джонсон заявив, що Владіміра Путіна необхідно зупинити, повідомило видання «Лівий Берег».

На думку Джонсона, якщо зараз знову починати вести розмови з Кремлем, то може повторитися 2014 рік, коли Росія окупувала Крим і сприяла створенню так званих «ДНР» та «ЛНР».

«Зараз покаяння буде дуже непростим для Путіна... Вважаю, немає нічого неможливого, але я просто не можу зрозуміти, як ми тепер можемо нормалізувати відносини з Путіним», – заявив Джонсон.

Він нагадав, що у 2014 році переважна більшість країн засудила окупацію Криму та не визнала його російським. Були введені санкції проти РФ, але водночас країни ЄС «ніби почати розмовляти з Путіним про майбутнє».

«І Путін в основному використовував це як спосіб «провертати ніж» в Україні… Його потрібно зупинити, і саме це Велика Британія і намагається зробити, даючи українцям всю можливу військову підтримку для самозахисту. І ми продовжимо це робити», – підсумував Джонсон.

Нагадаємо, що Велика Британія пообіцяла надати Україні нову військову допомогу на 1,3 млрд фунтів стерлінгів (1,6 млрд доларів).