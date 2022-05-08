Велика Британія надасть додаткову військову допомогу Україні на 1,6 млрд доларів. Це майже вдвічі перевищує попередні зобов'язання Британії щодо витрат щодо України.

Як повідомила агенція Reuters, додаткові кошти надходитимуть із резерву на випадок надзвичайних ситуацій після узгодження з Мінфіном. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що це найвищий рівень військових витрат Британії із часів воєн в Іраку та Афганістані.

Як пише The Guardian, цей пакет включає контрбатарейні радіолокаційні системи, обладнання для глушіння GPS і прилади нічного бачення.

Джонсон заявив, що жорстокий напад Владіміра Путіна не тільки спричиняє незліченні руйнування в Україні – він також загрожує миру та безпеці у всій Європі.

Крім того, у травні Джонсон також проведе зустріч з представниками провідних оборонних компаній, щоб обговорити збільшення виробництва у відповідь на зростання попиту, викликаного війною в Україні.