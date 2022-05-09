Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі на загальну суму 1,7 млрд фунтів стерлінгів. Нові санкції стосуються торгівлі.

Як повідомили у неділю, 8 травня, на сайті уряду Великої Британії, санкції покликані послабити оборонну здатність Росії. Зокрема, нові санкції включають підвищення мит на 35% та заборону експорту певних товарів.

«Це призведе до того, що загальна вартість товарів, які цілком чи частково підпали під імпортно-експортні санкції після початку незаконного вторгнення Росії в Україну, перевищить 4 мільярди фунтів стерлінгів», – йдеться в повідомленні уряду.

Нові мита на імпорт стосуватимуться платини та паладію: Росія є однією з провідних країн-виробників платини та паладію і залежить від Великої Британії в плані експорту виробів із них. Заборона на експорт стосується хімікатів, пластмаси, гуми та обладнання.

Загальна вартість товарів, що підпадають під повні або часткові імпортні та експортні санкції з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, перевищить уже 4 мільярди фунтів стерлінгів.