Велика Британія запровадила нові санкції проти Росії та Білорусі
Санкції стосуються імпорту та експорту певних товарів
Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі на загальну суму 1,7 млрд фунтів стерлінгів. Нові санкції стосуються торгівлі.
Як повідомили у неділю, 8 травня, на сайті уряду Великої Британії, санкції покликані послабити оборонну здатність Росії. Зокрема, нові санкції включають підвищення мит на 35% та заборону експорту певних товарів.
«Це призведе до того, що загальна вартість товарів, які цілком чи частково підпали під імпортно-експортні санкції після початку незаконного вторгнення Росії в Україну, перевищить 4 мільярди фунтів стерлінгів», – йдеться в повідомленні уряду.
Нові мита на імпорт стосуватимуться платини та паладію: Росія є однією з провідних країн-виробників платини та паладію і залежить від Великої Британії в плані експорту виробів із них. Заборона на експорт стосується хімікатів, пластмаси, гуми та обладнання.
Загальна вартість товарів, що підпадають під повні або часткові імпортні та експортні санкції з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, перевищить уже 4 мільярди фунтів стерлінгів.
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