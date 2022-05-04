Велика Британія оголосила про заборону на експорт послуг до Росії, а також додала до списку санкцій ще 63 особи, зокрема, кремлівських пропагандистів. Про це йдеться у заяві глави МЗС Британії Ліз Трасс, повідомляє «Європейська правда».

У британському уряді зазначили, що Росія залежить від західних сервісних компаній у виробництві та експорті промислових товарів, тож ці заходи мають ще більше посилити економічний тиск на російську економіку.

«Запроваджено санкції проти 63 осіб, багато з яких пов'язані з основними кремлівськими медіа, зокрема «Першого каналу», який відомий поширенням у Росії дезінформації, яка виправдовує незаконне вторгнення Путіна «спеціальною військовою операцією», – зазначено в заяві.

Відтак російські підприємства більше не зможуть користуватися британськими бухгалтерськими, управлінськими та PR-послугами світового класу, на частку яких припадає 10% російського імпорту в цих секторах.

Також під санкції потрапили військові кореспонденти, пов'язані з російськими військами в Україні: Євгеній Піддубний, військовий кореспондент ВДТРК, Алєксандр Коц, військовий кореспондент російської газети «Комсомольська правда», Дмітрій Стєшин, російський журналіст, спеціальний кореспондент «Комсомольської правди».

Також до списку санкцій внесено такі медіаорганізації:

Всеросійське державне телебачення і радіомовлення – великий державний мовник, який відіграв ключову роль виправдання путінської агресії проти України.

ІнфоРос – інформаційне агентство, що розповсюджує дестабілізуючу дезінформацію про Україну і ймовірно пов'язане з російськими спецслужбами.

SouthFront – дезінформаційний сайт, який розповсюджує неправдиву інформацію, яка намагається виправдати вторгнення Росії в Україну.

Фонд стратегічної культури – інтернет-журнал, що розповсюджує дезінформацію про вторгнення Росії в Україну, зокрема про роль російських сил у вбивстві мирних жителів у Бучі.

Нагадаємо, у шостий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії можуть потрапити 17 компаній оборонно-промислового комплексу, а також компанії, які допомагали РФ обходити давніші санкції. Основою пакету є нафтове ембарго з винятками для двох країн: Угорщини та Словаччини. Також плануються санкції проти російських банків і пропагандистських телеканалів, персональні санкції проти деяких російських посадовців. За інформацією AFP, у санкційний список може потрапити і патріарх Кіріл.