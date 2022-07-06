Борис Джонсон не йде у відставку попри заклики і відставки міністрів

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон ввечері в середу, 6 липня, відмовився йти у відставку попри тиск з боку суспільства та власних міністрів. Хвиля звільнень почалася після того, як увечері 5 липня свої посади залишили міністр охорони здоров'я Саджід Джавід та канцлер казначейства Ріші Сунак.

Як пояснює BBC, приводом для їхньої відставки став скандал через призначення Борисом Джонсоном на урядову посаду члена парламенту Кріса Пінчера, звинуваченого у сексуальних домаганнях.

Загалом на знак протесту свої посади в уряді залишили понад 40 осіб. Серед них очільники міністерств і відомств та інші працівники кабінету. Guardian повідомляє, що станом на вечір середи з Кабміну Джонсона звільнилися п’ятеро міністрів. Інші міністри, у тому числі й лояльні, закликали Джонсона піти у відставку, пише SkyNews.

Джонсон заявив, що для нього було б неправильно «піти» на тлі економічного тиску та війни в Україні. Водночас Джонсон визнав, що призначення Пінчера було «серйозною помилкою», попри те, що він знав про звинувачення в неналежній поведінці.

У Комітеті 1922 Консервативної партії, який відіграє ключову роль у виборі лідера партії, наразі не змінюватимуть правила щодо повторного голосування за вотум довіри до Джонсона, але вибори до Комітету, які відбудуться наступного тижня, можуть призвести до того, що ці правила змінять.

Наразі, за чинними правилами, питання вотуму довіри до Джонсона не можуть виставляти на голосування до 6 червня 2023 року.

Нагадаємо, 6 червня Джонсон отримав вотум довіри від парламентарів і уникнув відставки.

Борис Джонсон від початку повномасштабного вторгнення Росії активно підтримує Україну: він виступає за надання Києву достатньої військової допомоги для відвоювання всіх окупованих російськими силами територій, а також пообіцяв мільярди фунтів стерлінгів фінансової підтримки.

Крім того, Джонсон двічі з кінця лютого був у Києві й проводив переговори з Володимиром Зеленським.