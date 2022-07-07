Борис Джонсон обіймає посаду 77-го прем’єр-міністра Великої Британії з 24 липня 2019 року

У четвер, 7 липня, Борис Джонсон подав у відставку з посади прем’єр-міністра і лідера своєї партії. Виконувати обов'язки на обох посадах Джонсон формально продовжить, поки йому не знайдуть заміну. Про відставку він оголосив у своєму зверненні, яке транслював телеканал Sky News.

Джонсон сказав, що «тепер очевидно, що парламентська партія хоче нового лідера». Він зазначив, що формально залишиться на посаді прем'єр-міністра до того, як буде призначений новий лідера. Змагання за посаду лідера партії відбудеться цього літа, новий прем'єр-міністр перейме справи у жовтні.

«Причина, чому я так наполегливо боровся протягом останніх кількох днів, щоб продовжувати виконувати цей мандат особисто, полягала не лише в тому, що я хотів це зробити, а тому, що я відчував, що це моя робота, мій обов’язок, мій обов’язок перед вами», – заявив Джонсон.

У своєму зверненні він подякував своїм виборцям і окремо звернувся до українців, запевнивши, що Велика Британія, попри його відставку, продовжить допомагати їм у боротьбі проти РФ.

«Я безмежно пишаюся досягненнями цього уряду у здійсненні "Брекзиту", успішною боротьбою з пандемію, найшвидшим розгортанням вакцинації в Європі, найшвидшим виходом із режиму ізоляції та, останні кілька місяців, протидією агресії Путіна в Україні», – сказав політик.

Причиною відставки стала низка скандалів довкола Джонсона. Перший гучний скандал розгорівся, коли стало відомо про вечірки в резиденції прем’єр-міністра під час Covid-локдауну. Тоді Джонсону вдалося заручитися достатньою внутрішньопартійною підтримкою, аби залишитися при владі. Однак цього тижня Джонсон спробував призначити заступником керівника своєї фракції депутата, якого обвинувачують у сексуальних домаганнях. Джонсон спершу заявив, що «не знав» про звинувачення, однак потім з'ясувалось, що його про це попереджали.

Хоча прем’єр-міністр публічно вибачився за це, частина членів його кабінету вирішили все ж залишити уряд. На тлі скандалів із Джонсоном цього тижня у відставку пішли четверо його ключових міністрів та понад шість десятків менш високопоставлених співробітників уряду.

Джонсон обіймає посаду 77-го прем’єр-міністра Великої Британії з 24 липня 2019 року. Цього літа відбудуться вибори нового лідера консерваторів, а нового прем'єр-міністра буде призначено на з'їзді партії у жовтні. Sky News пише, що міністр оборони Британії Бен Воллес є явним фаворитом серед членів Консервативної партії на роль наступного прем’єр-міністра.