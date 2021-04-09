Принц Філіп помер у Віндзорському замку

Чоловік королеви Великої Британії Єлизавети II принц Філіп помер у віці 99 років. Про це в п’ятницю, 9 квітня, повідомила прес-служба королівської родини.

Принц Філіп помер мирно зранку у Віндзорському замку – в офіційній резиденції британських монархів у Вінздорі, що в графстві Беркшир.

«Королівська родина приєднується до людей по всьому світу, оплакуючи втрату», – йдеться в повідомленні.

Минулого місяця принца Філіпа виписали з лікарні, де він перебував 28 днів. Точна причина госпіталізації герцога Единбурзького не розголошувалася. Відомо лише, що це не було пов’язано з коронавірусом.

10 червня йому мало виповнитися 100 років.

Що відомо про принца Філіпа

Проходив службу на Військово-морському флоті Великої Британії. Одружився з принцесою Єлизаветою 1947 року, за п’ять років до того, як вона стала королевою.

Перед укладенням шлюбу прийняв прізвище Маунтбаттен і перейшов з грецького православ’я в англіканство. Крім того, відмовився від титулів «принц Грецький» та «принц Данський» та прийняв британське підданство. Король Георг VI напередодні укладення шлюбу присвоїв майбутньому зятеві титул герцога Единбурзького.

У серпні 2017 року він відійшов від виконання королівських обов’язків через вік. Він був найстарішим членом королівського подружжя у світі.