95-річна Єлизавета II зробила два щеплення та один раз пройшла ревакцинацію від Covid-19

У 95-річної королеви Великої Британії Єлизавети II виявили коронавірусну інфекцію. Про це у неділю, 20 лютого, повідомило агентство Associated Press з посиланням на заяву Букінгемського палацу.

У заяві наголошується, що у королеви з'являються слабкі симптоми, схожі з простудним захворюванням.

Королева вже наступного тижня планує продовжити виконання своїх обов'язків.

Єлизавета II зробила два щеплення та один раз пройшла ревакцинацію від Covid-19. Через місяць вона попросила своїх підданих наслідувати її приклад і щепитися. Вона зазначила, що рішення може бути складним, але при його прийнятті слід думати також про інших людей.

Як зазначили представники Єлизавети II, вона контактувала зі своїм старшим сином, принцом Уельським Чарльзом. Відомо, що він і його дружина герцогиня Корнуольська Камілла нещодавно перехворіли на коронавірус.