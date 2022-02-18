В Україні зафіксували появу нового варіанту штаму коронавірусу «Омікрон» – BA.2. Про це 18 лютого повідомив головний санлікар Ігор Кузін.

Як розповів Кузін, на території України зараз зареєстровано обидва варіанти «Омікрону» – BA.1 та BA.2.

«Стосовно варіантів BA.1, BA.2 – вони зареєстровані на території України. Поки що це поодинокі випадки, і насправді коли ми подивимось на ось ці підвиди, підтипи штаму "Омікрон," то дійсно оцей другий варіант викликає занепокоєння. Ми зараз не фіксуємо його масово, це переважно випадки зараження людей, які повернулися з-за кордону», – розповів Кузін.

Варіант BA.2 – це не окремий штам, а різновид «Омікрону», який, серед інших, має споріднені різновиди BA.1, BA.2, BA.3 і B.1.1.529. Фахівці іноді називають його «невидимим», оскільки він не має генетичного маркера, який дослідники використовували, щоб відрізнити «Омікрон» від Дельти.

BA.2 можна виявити за допомогою експрес-діагностики та ПЛР-тесту, але вони не можуть відрізнити BA.2 від «Дельти». За попередніми даними, йдеться про «заразність, вищу на кілька відостків». Попри це, наразі немає даних про те, що BA.2 призводить до важчого перебігу хвороби, а ВООЗ поки не зафіксувала вищих показників госпіталізації.

ВООЗ вже заявила, що подальші дослідження особливостей BA.2 мають бути пріоритетними незалежно від ситуації з «оригінальним» штамом «Омікрон». Там наголошують, що головна небезпека в тому, що поява BA.2 свідчить про те, що коронавірус «продовжує поширюватися і продовжує розвиватися».