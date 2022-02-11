На переговорах Макрон і Путін сиділи за незвично довгим столом

Президент Франції Еммануель Макрон відмовився пройти тест на Covid-19 в Росії, коли прибув на зустріч із Володимиром Путіним і тому його тримали на відстані від російського лідера. Про це пише агенція Reuters із посиланням на джерела в оточенні французького президента.

7 лютого Макрон та Путін провели майже шестигодинні переговори щодо ситуації з військами РФ біля України, під час яких сиділи на протилежних кінцях чотириметрового столу. Така «соціальна дистанція» спричинила хвилю жартів та мемів. Згодом джерела Reuters повідомили, що Макрон мав вибір: погодитись на ПЛР-тест, проведений в РФ, або він відмовитись від тесту і дотримуватися дистанціювання.

«Ми дуже добре знали, що це означає відсутність рукостискання та цей довгий стіл. Але ми не могли допустити, щоб вони отримали ДНК президента», – сказало одне із джерел.

Друге джерело в оточенні Макрона підтвердило, що той відмовився пройти російський ПЛР-тест. Джерело повідомило, що Макрон натомість здав французький ПЛР-тест перед від'їздом і тест на антиген, зроблений його власним лікарем у Росії. Ще один співрозмовник Reuters процитував російських дипломатів: «Путіна потрібно тримати в суворій медичній "бульбашці"».

Від самого початку пандемії коронавірусу Володимира Путіна тримають в суворій ізоляції, через що деякі ЗМІ вже почали жартувати про «бункер Путіна». Для того, щоб зустрітись з Путіним, зараз необхідно пройти двотижневу самоізоляцію в спеціалізоаних санаторіях. Через неї проходили чиновники, ветерани, журналісти і спортсмени. Винятки роблять тільки для найближчого оточення і світових лідерів – їм пропонують зробити тест на коронавірус.