Президент Франції Еммануель Макрон і президент Росії Володимир Путін не досягли вагомого прориву в переговорах, спрямованих на уникнення загрози російського вторгнення в Україну. Про це пише The Guardian.

Зазначається, що перед переговорами Макрон був оптимістично налаштований щодо шансів знайти компроміс у питанні європейської безпеки, але після переговорів у Москви президент Франції змінив свою риторику.

«Ми можемо запобігти деяким речам у короткостроковій перспективі. Але я не вірю в спонтанні дива. Є багато напруженості», — сказав він після п'ятигодинних переговорів із Путіним. Макрон попередив, що сторонам необхідно активізуватися, щоб уникнути ризику ескалації.

«Зараз напруга і ризик дестабілізації зростає. Ні Росія, ні європейці не хочуть хаосу чи нестабільності, коли нації вже постраждали від пандемії коронавірусу. Тому нам потрібно домовитися про конкретні дії», – сказав Макрон після переговорів і додав, що планує поінформувати Путіна про результати переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

Попри це The Guardian пише про «певні ознаки прогресу в переговорах». Зокрема, Путін сказав, що може розглянути «низку пропозицій та ідей, щоб закласти основу для подальших кроків».

Нагадаємо, що французький президент Еммануель Макрон, підсумовуючи зустріч з президентом держави-агресорки Володимиром Путіним, заявив, що найближчі дні будуть вирішальними у питанні деескалації російсько-українського конфлікту. За словами Макрона, «є бажання працювати разом, щоб гарантувати новий порядок стабільності та безпеки в Європі», і Росії були запропоновані «конкретні гарантії безпеки».