При досить обмеженому кінопрокаті нові фільми та серіали онлайн можуть стати справжнім осіннім антидепресантом. Жанрове розмаїття тішить, і хоча Netflix, про новинки якого ми сьогодні розповімо, посварився з Каннським фестивалем, Венеціанських прем’єр не бракуватиме. З них і почнемо.

П’ять фільмів

Білявка

Доступна з 28 вересня

Мабуть саме історію про Мерилін Монро можна вважати головною прем’єрою цієї осені. Один із найобговорюваніших фільмів (на головному фото) не лише Венеціанського фестивалю, а й, мабуть, останнього кінематографічного року. Як тільки стало відомо, що Ендрю Доминік (відомий нам насамперед за фільмом «Як боязкий Роберт Форд убив Джессі Джеймса») екранізує роман Джойс Керол Вутс, проект опинився у центрі уваги.

Говорили, що брюнетка Ана де Армас не зможе втілити образ білявки Мерилін Монро, що факти, про які йдеться у книзі та фільмі, суперечливі та не відповідають дійсності. Все може бути, але режисер підкреслено не знімав байопік. Це скоріше кінематографічна фантазія на тему з не надто щасливого життя блискучої голлівудської зірки.

Зрештою, у фільмі не бракує сучасних зірок: Боббі Каннавале зіграв роль Джо Ді Маджіо, зірки «Янкі», Едрієн Броуді зіграв третього чоловіка Монро, письменника Артура Міллера.

Ендрю Доминік запропонував цікавий кінематографічний експеримент. Він чергує колір та чорно-біле зображення, розмір кадру тощо.

Запрошення молодої кубинки де Армас актриси на роль Монро, як спочатку було прийняте не надто оптимістично, є у підсумку одним з головних успіхів фільму. Попри те, що Анна мусила кілька годин проводити на гримі та грати у перуці, мабуть, її Мерилін найбільш схожа водночас і на оригінал, і на міф про неї. Як і сам фільм органічно поєднує правду та вигадки. Кілька номінацій на «Оскар» очевидні. Подивитись варто.

Парфумер: Втрачений аромат

Доступний з 22 вересня

Вільна (дуже вільна) інтерпретація знаменитого «Парфумера» Патріка Зюскінда. У місті відбуваються жахливі убивства. Всі докази вказують на те, що це справа рук серійного маніяка. Він безжально розправляється зі своїми жертвами та вирізає в них деякі частини тіла, що належать до залоз зовнішньої секреції. Поліція вперше зустрічається з подібним.

Намагаючись знову знайти нюх та повернути коханого, жінка-детектив вирішує об'єднатися з парфумером. Він мріє створити досконалий аромат, який підкорить увесь світ та прославить його ім'я. Ось тільки у цієї людини вкрай сумнівні методи досягнення своєї мети.

Режисером фільму став Нільс Вільбрандт. У головних ролях – Сольвейг Арнарсдоуттір, Аугуст Діль, Роберт Фінстер, Енн Мюллер, Емілія Шуле, Людвіг Зімон.

Найщасливіша дівчина на світі

Доступний з 7 жовтня

Письменниця Енні Фанеллі живе у Нью-Йорку та цілком задоволена своїм життям, у якому є чудова посада в модному глянцевому журналі, розкішний гардероб та весілля, у близькому майбутньому.

Проте воно летить шкереберть, коли документальний фільм про реальний злочин змушує її заново переживати страшні події, що сталися з нею в школі. Режисер пропонує їй розповісти свою версію шокуючого інциденту. Енні змушена зіткнутися віч-на-віч з похмурою правдою, яка загрожує зруйнувати її ретельно вибудуване життя. Головну роль у фільмі виконала американська актриса родом з Чернівців Міла Куніс («Чорний лебідь», «Дуже погані матусі», «Третій зайвий»). Також у фільмі знялися Фінн Віттрок («Незломлений»), Скут МакНейрі («Одного разу в Голлівуді», «Фарго», «Білявка»), Дженніфер Білз («Секс в іншому місті», "Книга Бобі Фетта») та інші.

Режисером фільму став Майк Баркер, який до цього працював переважно над серіалами, серед яких «Пісочна людина», «Розповідь служниці», «Фарго» тощо.

На Західному фронті без змін

Буде доступним з 28 жовтня

Екранізація культового роману Еріха Марії Ремарка та римейк відомого фільму 1930-го року. Це історія молодого німця Пауля на Західному фронті Першої світової війни. Він разом з однокласниками потрапив на фронт Першої світової війни й розповідає про повсякденне життя в окопах. Це розповідь про війну без прикрас, і ймовірно, один з найкращих антивоєнних творів усіх часів.

Німеччина висунула фільм на премію «Оскар» у категорії «найкращий міжнародний фільм». У фільмі знялись Даніель Брюль (Good Bye, Lenin!, Rush, The Fifth Estate) та Альбрехт Шух (Berlin Alexanderplatz, Paula). А режисером стрічки став Едвард Бергер, відомий по серіалах Deutschland 83, The Terror, Patrick Melrose та Your Honor).

Бардо

Буде доступним з 18 листопада

Ще одна венеціанська прем’єра і водночас нова робота видатного мексиканського режисера Алехандро Ґонсалеса Іньяріту («Вавилон», «Сука-любов», «Легенда Г’ю Гласса»), володаря «Оскара» за фільм «Бердмен» (від якого режисер мовчав сім років).

«Бардо» – ностальгійна комедія про журналіста, який повертається на батьківщину та не впізнає її.

Критики уже встигли порівняти «Бардо» з «8 ½» Фелліні. Також усі, хто його бачив, відзначають неймовірну красу кожного кадру. Подивимось і ми уже зовсім скоро. Адже кожен фільм цього режисера подивитись варто.

Головні ролі у фільмі зіграли Даніель Хіменес Качо та Грізельда Сіціліані.

П’ять серіалів

Імператриця

Доступний з 29 вересня

«Імператриця» – сучасна відповідь приторному серіалу про Сісі з юною Ромі Шнайдер.

У цій історію зустрічаються двоє молодих людей, імператор Австро-Угорщини Франц Йосиф та Елізабет фон Віттельсбах, принцеса Баварії, сестра дівчини, з якою Франц Йосиф має одружитися. Здається, постать імператриці Сісі уже вичерпала свій романтичний потенціал. Виявлється, ні. Історія Єлизавети Австрійської все ще хвилює і кінематографістів, і глядачів. У ролі Сісі – турецько-німецька актриса Деврім Лінгнау, у ролі імператора – та Філіп Фруассан.

Висока вода

Доступний з 5 жовтня

Не так часто польські серіали опиняються у центрі глядацької уваги, а дарма. Це гостросюжетний серіал-катастрофа. 1997 року Вроцлав зіткнувся з загрозою руйнівної повені. Вченим та чиновникам довелося вирішувати питання життя та смерті міст та його мешканців.

У цьому захоплюючому серіалі Жана Холобека та Бартломея Ігнацюка знімаються Аґнешка Жулевська та Томаш Шухардт.

Кабінет дивовиж Гільєрмо дель Торо

Буде доступним з 25 жовтня

Знаменитий режисер та лауреат премії «Оскар» Гільєрмо дель Торо («Лабіринт Фавна», «Форма води») зібрав колекцію похмурих історій. Це серіал-антологія, де два епізоди є оригінальними роботами самого дель Торо, а інші написані та зрежисовані різними режисерами. Проте кожну історію дель Торо обіцяє представити особисто. Також відомо, що в одному з епізодів з’явиться Руперт Ґрін, Рон з «Гаррі Поттера».

Венздей

Буде доступним з 23 листопада

Своєрідний та оригінальний спін-офф історії про культову родину Адамсів. Над комедією жахів, яка буде зосереджена на дорослішанні Венздей Аддамс, а саме на роках її навчання в Академії Невермора, працює знаменитий Тім Бертон («Едвард – руки-ножиці», «Аліса у Дивокраї», «Труп нареченої»). За сюжетом Венздей намагається керувати своїми екстрасенсорними здібностями, зупинити жахливе вбивство жителів міста та розгадати надприродну таємницю, яка вплинула на її сім’ю 25 років тому.

У головній ролі Дженні Ортега, у ролі Мортіші – Кетрін Зета-Джонс.

Корона

Буде доступним у листопаді

Шанувальники цього серіалу про королеву Єлизавету ІІ переживали, що її смерть зробить його продовження неможливим. Проте п'ятий сезон анонсовано. Він розповість про 90-ті роки, коли королівська родина Великої Британії переживала черговий важкий період.

На нього припало розлучення Чарльза й принцеси Діани у 1996 році, а також смерть принцеси у 1997 році. Роль Діани зіграє Елізабет Дебікі («Великий Гетсбі», «Тенет»). Чарльза зіграє Домінік Вест. Чудова актриса Імельда Стонтон («Гаррі Поттер», «Вєєра Дрейк») замінить не менш чудову Олівію Колман у ролі королеви.