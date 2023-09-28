Майклу Гембону було 82 роки

Помер британський актор сер Майкл Гембон, відомий роллю професора Альбуса Дамблдора у фільмі про Гаррі Поттера. Актор помер у лікарні у віці 82 років, повідомляє його родина.

«Його вдова та син сказали, що їхній "улюблений чоловік і батько" мирно помер після перенесеної пневмонії у лікарні. Поруч з ним була дружина Енн і син Фергус», – пише BBC.

Майкл Гембон народився у Дубліні в 1940 році, потім сім’я переїхала в Англію. Він почав працювати в аматорському театрі як монтажник декорацій, а згодом знімався у дрібних ролях у театрах Unity та Tower у Лондоні. Актор дебютував у невеликій ролі в «Отелло». Згодом він пройшов курси акторської майстерності при Королівському дворі. На початку 80-х років він грав у королівській Шекспірівській трупі. Після театру почав зніматись у кіно, зіграв французького детектива Мегре та знявся у фільмі «Співаючий детектив».

Як пише The Guardians, Гамбон отримав успіх у артхаусному фільмі Пітера Ґрінуея «Кухар, злодій, його дружина та її коханець» (1989), а також у фільмах «Сонна лощина», «Інсайдер» і «Госфорд-парк». Він зіграв професора Альбуса Дамблдора в кількох фільмах про Гаррі Поттера, перейнявши роль від Річарда Гарріса після його смерті в 2002 році.

Майкл Гембон у ролі Дамблдора у фільмі «Гаррі Поттер та орден Фенікса» (фото Allstar/Warner Bros/Sportsphoto Ltd)

Майкл Гембон – багаторазовий номінант премій «Еммі», «Золотий глобус», БАФТА та інших. З 1998 року – командор ордена Британської імперії. У 2020 році зазначений у списку The Irish Times як один із величніших акторів Ірландії.