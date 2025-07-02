Прем’єр у липні буде традиційно небагато. Це не той місяць, який пропонує новинки. Проте кілька цікавинок ми відшукали. І серед них – «Декстер. Воскресіння», на який всі дуже чекають.

«Баллард»

Ballard, Prime Video, прем’єра – 9 липня



Нова поліцейська процедурна драма – безпрограшна історія. Детективка Рене Баллард очолює поліцейське управління Лос-Анджелеса, котре займається розслідуваннями нерозкритих справ. Її метод – інтуїція, співчуття та абсолютна рішучість розкрити правду. Кожна справа – це боротьба зі системою, часом та власними демонами. Рене береться за розкриття найскладніших злочинів, про які усі давно забули. А ще вона розкриває злочинну змову в самій поліції. За допомогою своєї команди та відставного детектива Гаррі Босха Баллард долає особисті та професійні проблеми і готова зробити все, щоб розкрити правду.

Цей проєкт став другим спінофом серіалу «Босх» (2014-2021), заснованим на серії детективних романів американського письменника Майкла Коннеллі. Рене Баллард вперше зʼявилася в романі The Late Show 2017 року випуску. У серіалі її зіграє Меггі К’ю, яку глядачі уже могли бачити у фіналі третього сезону попереднього спінофу «Босх: Спадок» (2025).

«Декстер: Воскресіння»

Dexter: Resurrection, Paramount+ with Showtime, прем’єра – 11 липня, на головному фото

Цей проєкт стане продовженням мінісеріалу «Декстер: Нова кров», що також був продовженням серіалу «Декстер» про Декстера Моргана – серійного вбивцю, який працював в поліції та полював виключно на інших серійних вбивць. До ролі Декстера повертається актор Майкл С. Голл.

Разом з Декстером у майбутніх серіях ми побачимо його сина Гаррісона Моргана. Після подій мінісеріалу «Декстер: Нова кров» Гаррісон переїхав у Нью-Йорк, де став працювати в готелі «Емпайр». Його грає Джек Елкотт.

Також до акторського складу приєднається Ума Турман, яка зіграє Чарлі – голову служби безпеки таємничого мільярдера Леона Пратера. Колишня офіцерка сил спеціальних операцій, Чарлі працювала у кількох великих компаніях, що надають послуги з охорони, а потім стала правою рукою Пратера.

У серіал також повернулися актори з оригінального «Декстера», а саме Джеймс Рімар та Девід Заяс, які виконують ролі детектива Енджела Батісти та батька Декстера Гаррі Моргана. Відомо, що в майбутньому сезоні Декстер зіштовхнеться з новим серійним вбивцею, якого зіграє актор Ерік Стоунстріт, відомий завдяки ситкому «Американська сімейка».

Нагадаємо, нещодавно вийшов серіал «Декстер: Первородний гріх», у якому йдеться про молоді роки Декстера, якого зіграв Патрік Гібсон.

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«Інститут»

The Institute, MGM+, прем’єра – 13 липня

Головний герой Люк Елліс прокидається в дивному місці, повному дітей, які потрапили сюди невідомо як. Усі вони володіють незвичайними здібностями. Це і є Інститут, яким керує таємнича міс Сігсбі. Водночас у сусіднє містечко приїжджає колишній поліцейський Тім Джеймісон, який намагається почати життя спочатку. Його зустріч з Люком змінить усе.

Серіал є екранізацією однойменного роману Стівена Кінга, що вийшов у 2019 році. Головні ролі виконали Бен Барнс, Мері-Луїз Паркер та Джо Фрімен.