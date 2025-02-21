Броуді зіграв архітектора, що пережив Голокост

Новий фільм Брейді Корбета з Едріаном Броуді в головній ролі «Бруталіст» вийшов у прокат. Після призу на Венеційському фестивалі картина продовжувала збирати призи та номінації. Він претендує на 10 «Оскарів», зокрема за режисуру та найкращий фільм.

Це монументальна та брутальна (і це не про архітектурний стиль) історія угорського архітектора Ласло Тота (Едріан Броуді), єврея, який пережив Голокост. Йому вдається після війни перебратися до США і тут він намагається збудувати нове життя. А разом із ним – велетенську споруду на замовлення мільярдера з Пенсильванії Лі Ван Бюрена (Гай Пірс).

Ласло опиняється практично у безвиході, проте знаходиться замовник, який дізнається про його роботи у Старому світі.

Проте чи вдасться Ласло здійснити американську мрію? Корбет ніби перевертає її догори дриґом, а Броуді послідовно та майстерно збирає на екрані свого героя з уламків. Він грає людину, що зависла між минулим та майбутнім.

Стосунки архітектора та замовника – це історія травми та співзалежності, які ускладнюються стосунками Ласло з дружиною Ержбет (Фелісіті Джонс).

Кадр з фільму

Загалом «Бруталіст» про травми. Ті, що визначають подальше життя і ті, яке воно наносить. Корбет ставить питання, на які й сам, так виглядає, не має відповіді: чи можна їх здолати? Чи можна зібрати своє життя наново?

Велику роль у фільмі відіграє архітектура. Художниця-постановниця фільму Джуді Беккер надихалась Westchester Reform Temple, синагогою, побудованою у формі зірки Давида, але це можна помітити тільки згори (вона будувалась, коли дронів ще не було). Її надихнула ідея такого прихованого символізму.

Кадр з фільму

Броуді вважають головним претендентом на акторський «Оскар» і це справедливо, хоча часом і здається, що він ніби «дограє» історію свого героя з «Піаніста». Шанси актора оцінювали мало не в 100%, але втрутився всюдисущий штучний інтелект. Автори фільму скористалися технологіями українського стартапу Respeecher для корекції вимови виконавця головного героя Едріена Броуді та актриси Фелісіті Джонс. Штучний інтелект допоміг зробити акторам угорський акцент, як того вимагає сюжет картини. Крім того, нейромережу Midjourney використали для створення візуальних ефектів.

Кадр з фільму

Це ніяк не погіршило якість фільму, проте такі акторські «милиці» вважають моветоном. Тож тепер доля «Оскара» для Броуді менш визначена.

А почути угорський акцент актора можна і в Україні: фільм вийшов мовою оригіналу з українськими субтитрами. Фільм демонструють з антрактом, передбаченим самим режисером, оцінити весь задум якого можна лише на великому екрані.