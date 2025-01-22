Едріен Броуді у фільмі «Бруталіст»

Фільм режисера Бреді Корбета «Бруталіст», який вже здобув три «Золотих глобуси» та нагороду Венеціанського кінофестивалю, вважається одним із головних претендентів на «Оскар». Проте використання штучного інтелекту у створенні картини може сильно зменшити його шанси, розповідає Variety.

Річ у тому, що автори фільму скористалися технологіями українського стартапу Respeecher для корекції вимови виконавця головного героя Едріена Броуді та актриси Фелісіті Джонс. Штучний інтелект допоміг зробити акторам угорський акцент, як того вимагає сюжет картини. Крім того, нейромережу Midjourney використали для створення візуальних ефектів.

Використання ШІ у кінопродукції стало предметом гострих дискусій після страйку голлівудських сценаристів та акторів, які виступили проти широкого застосування штучного інтелекту. Експерти вважають, що використання ШІ у «Бруталісті» може суттєво знизити шанси фільму на отримання «Оскара», особливо акторських для Броуді та Джонсон.

Однак монтажер картини Девід Янчо переконаний, що штучний інтелект є лише інструментом і не може впливати ані на акторську майстерність, ані на режисерський задум. Янчо, для якого угорська мова є рідною, наголосив, що вона є надзвичайно важкою.

«Ми тренували Броуді та Джонсон, вони зробили чудову роботу, але ми також хотіли вдосконалити мову так, щоб навіть місцеві мешканці не помітили жодної різниці», – додав Янчо в інтерв’ю технічному журналу Red Shark News.

«Ми повинні вести відкриту дискусію про те, які інструменти можемо використовувати. У фільмі немає нічого, що б не було зроблено раніше. ШІ просто прискорює процес», – заявив Янчо.

Проте багато фахівців у кіногалузі вважає, що використання ШІ у Голлівуді означає не лише придушення людської творчості, а й втрату багатьох робочих місць. Тож це може коштувати «Бруталісту» кількох Оскарів.

Нагадаємо, що у «Бруталісті» йдеться про угорського єврея, архітектора Ласло Тота, який пережив Голокост. Він намагається відновити своє життя у США. В український прокат фільм вийде 20 лютого. Номінантів на «Оскар» мають оголосити 23 січня.