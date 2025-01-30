Арт-горор Каролі Фаржа «Субстанція» повертається у прокат з 27 лютого. Стрічка отримала одразу 5 номінацій на премію «Оскар», зокрема фільм номінували й на головну нагороду за версією Американської кіноакадемії – за найкращий фільм року. Демі Мур уже отримала першу в своїй кар’єрі премію «Золотий глобус» за роль Елізабет Спаркл, тепер її номіновано на «Оскар».

Також у картині зіграли Маргарет Кволлі та Денніс Квейд, який в останній момент перед стартом зйомок замінив свого друга Рея Ліотту, що помер у травні 2022-го.

За сюжетом фільму, Елізабет Спаркл (Демі Мур) – справжня суперзірка, яка веде популярне фітнес-шоу, аж допоки продюсер не вирішує знайти молодшу заміну. І тоді в житті Елізабет з’являється «Субстанція», загадковий препарат для реплікації клітин, що створює кращу версію людини. Так народжується прекрасна Сью (Маргарет Кволлі). І наслідки цього стають напрочуд непередбачуваними.