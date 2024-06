Дженіс Пейдж булаоднією з останніх актрис Золотої доби Голлівуду

Легендарна голлівудська акторка Дженіс Пейдж померла на 102-му році життя. Вона була однією з останніх актрис Золотої доби Голлівуду. Окрім знімання у кіно Пейдж також грала на Бродвеї, повідомляє The Hollywood Reporter. Пейдж померла в неділю природною смертю у своєму будинку в Лос-Анджелесі, повідомив у понеділок її давній друг Стюарт Лемперт.

Дженіс Пейдж народилась 16 вересня 1922 року. Акторську кар’єру починала на Бродвеї разом з Джекі Купером у містичній комедії Remains to be Seen.

Великий прорив для Пейдж стався під час війни, коли вона заспівала для військовослужбовців. Студія Warner Bros. підписала з нею контракт, який починався зі 150 доларів на тиждень. «Я заробляла на тиждень більше, ніж моя мати заробляла за місяць під час Великої депресії», – згадувала вона в The Hollywood Reporter у 2018 році.

Її зарплата зросла до 1000 доларів щотижня, оскільки студія залучала її до легких фільмах, таких як «Два хлопці з Мілуокі», «Час, місце і дівчина», «Кохання і навчання», «Завжди разом», «Шовкові панчохи» тощо. Саме у цей час вона змінила ім’я Донна Мей Т’яден, взявши ім’я свого дідуся Пейдж.

Контракт Пейдж закінчився в 1949 році, в той час, коли студії шукали таланти для телебачення. Згодом на телебаченні вона знялась у серіалах «Коломбо» та «Санта-Барбара».

У 2003 році Пейдж завершила акторську кар’єру, проте відкрила шоу, яке назвала «Третя дія». Вона розповідала історії про Фреда Астера, Френка Сінатру та інших і співала мелодії зі своїх фільмів і мюзиклів.

У 2018 році вона додала свій голос до руху #MeToo, стверджуючи про те, що у 22 роки на неї напав покійний власник мережі універмагів Альфред Блумінгдейл, який помер у 1982 році.



Пейдж була однією з останніх представниць Золотої доби Голлівуду – періоду, який відзначався видатними фільмами та легендарними акторами. Її внесок у кіно та театр залишив незабутній слід у культурі.