Фільм «Бідолашні створіння» вийшов у прокат

Американський інститут кіномистецтва назвав найкращі фільми та серіали 2023 року. Один з фільмів, стрічка «Бідолашні створіння», режисера Йоргоса Лантімоса, до слова, саме 18 січня вийшла в український прокат. Картина перемогла на Венеціанському фестивалі, має кілька «Золотих глобусів» та номінацій на BAFTA.

10 найкращих фільмів 2023 року:

«Американське чтиво»

«Барбі»

«Залишені»

«Вбивці квіткової повні»

«Маестро»

«Травень, грудень»

«Оппенгеймер»

«Минулі життя»

«Бідолашні створіння»

«Людина-павук: Крізь всесвіт»

10 кращих серіалів 2023 року: