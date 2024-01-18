Американський інститут кіномистецтва назвав найкращі фільми та серіали 2023 року
Кіно — Наталка Горішня, 0 0
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Фільм «Бідолашні створіння» вийшов у прокат
Американський інститут кіномистецтва назвав найкращі фільми та серіали 2023 року. Один з фільмів, стрічка «Бідолашні створіння», режисера Йоргоса Лантімоса, до слова, саме 18 січня вийшла в український прокат. Картина перемогла на Венеціанському фестивалі, має кілька «Золотих глобусів» та номінацій на BAFTA.
10 найкращих фільмів 2023 року:
- «Американське чтиво»
- «Барбі»
- «Залишені»
- «Вбивці квіткової повні»
- «Маестро»
- «Травень, грудень»
- «Оппенгеймер»
- «Минулі життя»
- «Бідолашні створіння»
- «Людина-павук: Крізь всесвіт»
10 кращих серіалів 2023 року:
- «Початкова школа "Ебботт"»
- «Ведмідь»
- «Сварка»
- «Бути присяжним»
- «Останні з нас»
- «Ранкове шоу»
- «Убивства в одній будівлі»
- «Покерфейс»
- «Псяри резервації»
- «Спадкоємці»
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