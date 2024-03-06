Рогалики з ружею з фільму «Віддана». Рецепт дняДарина Цвях, 0
фото Jo Cooks
Вже 7 березня у прокат виходить фільм «Смак свободи», де у центрі сюжету опиняється книга Ольги Франко «1-ша українська загально-практична кухня». У 2019 році книгу перевидало «Видавництво Старого Лева» з коментарями відомої львівської кулінарної блоґерки Маріанни Душар, дослідниці галицької кулінарної традиції та авторки блоґу пані Стефи.
Це не перший досвід роботи пані Стефи у кіно: вона уже була консультанткою під час роботи над фільмом «Віддана». Це один із «найсмачніших» фільмів, який просто неможливо дивитись голодним. Події фільму розгортаються у Галичині наприкінці 19-го століття, і чимало уваги у фільмі, як і в романі, присвячено галицькій кухні. Приготувати деякі смаколики можна і вдома завдяки новому кулінарному записнику, який за мотивами фільму створило «Видавництво Старого Лева» у співпраці з пані Стефою.
Нагадуємо про чудовий рецепт рогаликів із тертою ружею.
Інгредієнти:
Тісто:
- пшеничне борошно 200 г
- кукурудзяне борошно 200 г
- масло 200 г
- жовток 1 шт
- сметана (або квасне молоко чи кефір) 150 мл
- сухі дріжджі 12 г
- цукор 1 ст. л.
- дрібка солі.
Начинка:
- терта ружа (пелюстки троянд, перетерті з цукром) 200 г
- січені волоські горіхи за смаком
- Цукрова пудра для оздоблення.
Кадр з фільму «Віддана»
Обидва борошна змішати, потерти холодне масло та швидко долоням перетерти вз борошном. Додати цукор, сіль, жовток. Дріжджі розмішати в сметані і на ній замісити тісто. Тісто накрити плівкою і поставити в холодильник щонайменше на годину.
Коли тісто вистигне, розкачат, нарізати на трикутники. На широкий край намастити трохи начинки та скрутити рогалики.
На застелене папером деко рогалики викласти на відстані щонайменше 2 см один від одного, хвостиком донизу. Їх можна змастити жовтком та посипати коричневим цукром.
Пекти 15-20 хв. при температурі 200-210°. Ще теплими густо посипати цукровою пудрою.
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