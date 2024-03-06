Вже 7 березня у прокат виходить фільм «Смак свободи», де у центрі сюжету опиняється книга Ольги Франко «1-ша українська загально-практична кухня». У 2019 році книгу перевидало «Видавництво Старого Лева» з комен­тарями відомої львівської кулінарної блоґерки Маріанни Душар, дослідниці галицької кулінарної традиції та авторки блоґу пані Стефи.

Це не перший досвід роботи пані Стефи у кіно: вона уже була консультанткою під час роботи над фільмом «Віддана». Це один із «найсмачніших» фільмів, який просто неможливо дивитись голодним. Події фільму розгортаються у Галичині наприкінці 19-го століття, і чимало уваги у фільмі, як і в романі, присвячено галицькій кухні. Приготувати деякі смаколики можна і вдома завдяки новому кулінарному записнику, який за мотивами фільму створило «Видавництво Старого Лева» у співпраці з пані Стефою.

Нагадуємо про чудовий рецепт рогаликів із тертою ружею.

Інгредієнти:

Тісто:

пшеничне борошно 200 г

кукурудзяне борошно 200 г

масло 200 г

жовток 1 шт

сметана (або квасне молоко чи кефір) 150 мл

сухі дріжджі 12 г

цукор 1 ст. л.

дрібка солі.

Начинка:

терта ружа (пелюстки троянд, перетерті з цукром) 200 г

січені волоські горіхи за смаком

Цукрова пудра для оздоблення.

Кадр з фільму «Віддана»

Обидва борошна змішати, потерти холодне масло та швидко долоням перетерти вз борошном. Додати цукор, сіль, жовток. Дріжджі розмішати в сметані і на ній замісити тісто. Тісто накрити плівкою і поставити в холодильник щонайменше на годину.

Коли тісто вистигне, розкачат, нарізати на трикутники. На широкий край намастити трохи начинки та скрутити рогалики.

На застелене папером деко рогалики викласти на відстані щонайменше 2 см один від одного, хвостиком донизу. Їх можна змастити жовтком та посипати коричневим цукром.

Пекти 15-20 хв. при температурі 200-210°. Ще теплими густо посипати цукровою пудрою.

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