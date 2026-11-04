На місці ринку планують збудувати житловий комплекс на 543 мешканці

Власник львівської фірми-перевізника планує збудувати впритул до ринку «Привокзальний» у Львові житловий комплекс на 285 квартир із дворівневим підземним паркінгом на 400 авто. Стратегію просторового розвитку території, яка передбачає забудову території біля ринку, оприлюднили на сайті Львівської міської ради.

Йдеться про будівництво на ділянці загальною площею 1,18 га у районі вулиць Городоцької, Федьковича та Горської. Тут пропонують звести комплекс, який складатиметься з 10 житлових секцій заввишки шість та сім поверхів. Загалом у ньому передбачено 285 квартир, розрахованих на 543 мешканців, а також громадські приміщення.

План функціонального зонування території. Клікніть, щоб збільшити. Фото ЛМР

Крім цього, планують облаштувати дворівневий підземний паркінг на 400 автомобілів, дитячий майданчик, зони відпочинку для дорослих і спортивний майданчик. Проєкт також передбачає озеленення території, облаштування пішохідних зон та прокладання нової вулиці, яка з'єднає вул. Федьковича та Ярослава Пастернака.

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Як зазначено в ухвалі ЛМР, розробку відповідного детального плану профінансує ТзОВ «Фіакр Девелопмент». Згідно з даними аналітичної системи YouControl, фірма зареєстрована у 2023 році у Львові. Її засновником та кінцевим бенефіціаром є львів’янин Роман Левик. Основна діяльність компанії – будівництво житлових та нежитлових будівель. Роман Левик також є власником фірми «Фіакр-Львів», яка працює на ринку пасажирських перевезень у Львові та області. Три основні ділянки, які охоплює детальний план території, перебувають в оренді або власності ТзОВ «Фіакр Актив» та ТзОВ «Фіакр Девелопмент». На одній з цих ділянок раніше працювало ТзОВ «Фіакр-Львів».

Громадське обговорення проєкту ДПТ у районі вул. Городоцької, вул. Горської та вул. Федьковича відбудеться 17 листопада о 16:00 у приміщенні ЛКП «Львівський кіноцентр» на вул. Володимира Великого, 14а. Згодом відповідний ДПТ ще мають затвердити на сесії депутати Львівської міськради.

Нагадаємо, як раніше писав ZAXID.NET, у 2021 році міська рада оголосила архітектурний конкурс на розроблення проєкту розвитку ринку «Привокзальний» та суміжних до нього територій. Тоді повідомлялося, що під ринком планували збудувати паркінг та звільнити площу Липневу від запаркованих автомобілів, а у західній частині цього ареалу, ближче до Палацу залізничників, планували збудувати офіси та готелі.

Зазначимо, згідно з даними аналітичної системи YouControl, власниками ТзОВ «Привокзальний ринок» є Катерина Каменівська та ТзОВ «Концепт Авангард». Кінцевими бенефіціарами є Ігор Герасим та Катерина Каменівська.