Безготівкову оплату в обласних маршрутках запустили в листопаді, однак перевізники часто бойкотують нову систему і вимагають готівку

На Львівщині продовжено дію знижки у 50% на безготівкову оплату проїзду в громадському транспорті ще на місяць. Усі пасажири приміських та міжміських автобусів Львівської області під час безконтактної оплати проїзду карткою Visa до 1 квітня платитимуть лише півціни. Про це повідомила компанія Smart Ticket Technology, яка є інвестором впровадження безготівкової оплати в обласних маршрутках.

«Щоб зекономити з е-квитком пасажиру достатньо оплатити проїзд банківською карткою Visa (або іншим ґаджетом із підтримкою безконтактної оплати) через валідатор, а система автоматично врахує 50%-ву знижку. Важливо не забути зафіксувати місце висадки – повторно прикласти картку до валідатора при виході (в області діє різна тарифна сітка, тому система списує кошти за відстань)», – йдеться в повідомленні компанії 1 березня.

При цьому однією банківською карткою (або іншим пристроєм з функцією NFC) можна оплатити проїзд лише для одного пасажира. Якщо ж у пасажирів є запитання чи зауваження щодо роботи системи, можна звертатися на гарячу лінію: 0 800 300 844.

Нагадаємо, безготівкову оплату проїзду на Львівщині запустили наприкінці листопада. У ЛОДА заявили, що область стала першою в Україні, де на обласних маршрутах запрацювала безготівкова форма оплати. Проте, перевізникі подекуди бойкотують нову систему, валідатори в маршрутках не працюють, а в пасажирів вимагають готівку. Львівська ОВА заявила, що розриватиме угоди з перевізниками, що обслуговують міжміські та приміські маршрути, якщо вони ігноруватимуть безготівкову систему оплати проїзду.