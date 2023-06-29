Сергій Жадан та Ірина Куніцина були разом 15 років

Личаківський районний суд Львова задовольнив позов відомого українського письменника Сергія Жадана про розлучення з дружиною Іриною Куніциною. Пара була разом 15 років.

Про розлучення Сергія Жадана стало відомо на початку травня. У матеріалах справи вказано, що подружжя давно не живе сімейним життям та не підтримує спільний побут. На засідання суду 26 червня ані Сергій Жадан, ані Ірина Куніцина не зʼявлись і попросили розглядати справу за їх відсутності. Враховуючи це, суддя Назарій Нор позов про розлучення задовольнив. Цивільних позовів колишня пара не заявляла.

49-річний Сергій Жадан та 42-річна Ірина Куніцина офіційно одружились у грудні 2009 року в Харкові. У них є 10-річна донька Марія. Сергій Жадан був одружений двічі. Першою дружиною письменника була режисерка харківського театру Світлана Олешко. Від першого шлюбу він має сина Івана.