Сергій Жадан презентував новий артбук «Птах». Під його обкладинкою зібрані вірші Жадана, які стали піснями. Тому не дивно, що у презентації взяли участь співачка Христина Соловій, учасник гурту «Мертвий півень» Роман Чайка, учасники гурту «Жадан і Собаки» Євген Турчинов і Артем Дмитриченков, а також та засновниця культурної платформи «Ковчег «Україна» (саме там вийшла друком книга) Ярина Винницька.

«Я подумав, що це хороша ідея і добра нагода зібрати хороших людей разом. І ми два роки це робили, бо війна, ясна річ, все відтермінувала. Але сьогодні це актуально і ми маємо видавати книги, проводити концерти, щоб українська культура працювала, а не ставилася на паузу», – сказав Жадан.

Унікальне видання «Птах: вірші, що стали піснями» містить QR-код, за яким можна послухати композиції. Та й сама книга ефектна: висічка, рисовий папір, копірка, дзеркальна фольга тощо.

У концерті прозвучать пісн на вірші Сергія Жадана

«Ми використали дуже вишукані дорогі поліграфічні матеріали і вважаємо, що це на часі. Я згадую, як ми у білих рукавичках в бібліотеці Ватикану дивимось на ілюстрації Дантівської "Божественної комедії" Ботічеллі. І що б залишила нам епоха ренесансу, якби в ті часи чуми, епідемій і постійних воєн хтось не вкладав у картини, церкви, мозаїки. Якби не було Лоренцо Медичі, який замовив Ботічеллі оформити комедію Данте. Тому в цьому випадку я виконую роль Медичі, Сергій у нас Данте, а Ботічеллі у нас Марія Білінська, дизайнерка артбуку», – вважає Ярина Винницька.

«Я сподіваюсь, що через декілька століть хтось в білих рукавичках у бібліотеках Ватикану розглядатиме цю книжку і як коштовний артефакт», – додала вона.

Пісні на вірші, що увійшли до артбуку, прозвучать у Львівській опері. Окрім Сергія Жадан та «Собак» їх заспівають Мар'яна Садовська, Христина Соловій, Соломія Чубай, Уляна Горбачевська, Марко Токар.

Не обходиться без сенсації: легендарний «Мертвий півень» вперше збереться після величезної перерви, аби, попри усі втрати, заспівати разом з Жаданом «Я помру від застуди» та інші пісні. Музиканти пообіцяли саме під час концерту розповісти, на що можуть сподіватись їх шанувальники.

І книга, і концерт будуть благодійними. Отримані кошти підуть на підтримку ЗСУ.

Фото Дзвінки Загайської