Асоціація галеристів України започатковує нову мистецьку подію «Галерейний вікенд». 19-21 травня 2023 року куратори та художники, музеї та галереї об’єднаються, щоб представити насичену програму, яка представить різні аспекти сучасного мистецтва.

«Ідея виникла на зустрічі Української асоціації Галеристів, коли ми аналізували нашу активну діяльність у полі культурної дипломатії та культурного спротиву. Ми багато працювали над міжнародними проектами і вирішили наступний зробити в Україні і для українців.

Навесні минулого року ми вже проводили ініціативу для ВПО "Львів зустрічає" та отримали багато позитивних відгуків, тож вирішили продовжити, дещо видозмінивши активності. Нашою ціллю є урізноманітнити культурне дозвілля містян та гостей міста, запросити їх до галерей і зробити це спеціальною насиченою програмою, що включатиме екскурсії, лекції, рисункові сесії, зустрічі з митцями і художниками та інше. Спеціальною подією буде "Ніч галерей", коли двері закладів будуть відчинені для відвідувачі допізна», – пояснила засновниця Gallery 101 та голова Асоціації галеристів Марта Троцюк.

Програма містить авторські та кураторські екскурсії, зустрічі, вернісажі, лекції, презентації та рисувальні сесії. Також глядачів запрошують на «Ніч галерей», коли галереї відкриють двері у позаробочий вечірній час.

Розклад подій можна побачити тут, він може змінюватись. А от карта залишиться незмінною. Учасниками «Галерейного вікенду» стали артцентр «Дзиґа», артсалон «Велес», артцентр Павла Гудімова «Я Галерея», галерея Львівської національної академії мистецтв, галерея «Зелена канапа», галерея-рамарня «Цмок», галерея «Шум», Музей народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького (Шевченківський гай), Львівський муніципальний мистецький центр, львівський дім мистецтв HOFA, галерея Madam Palmgren, Gallery 101, «Iconart», PM Gallery, Svitlo Gallery та інші.

«Ми очікуємо побачити широку аудиторію, як вже знайомих поціновувачів мистецтва, так і познайомитися з новим колом людей. Ця подія створена так, щоб бути цікавою абсолютно всім, від дітей до людей поважного віку. Ми віримо, що кожен віднайде щось особливе для себе», – говорить Марта Троцюк.

Подію планують проводити щороку навесні.

На фото виставка Остапа Лозинського у галереї «Шум».