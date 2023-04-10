На площі Старий Ринок,7 у Львові з’явилась нова артгалерея «Шум». Першою виставкою стала велика експозиція робіт відомого львівського художника, іконописця Остапа Лозинського «Перервана лінія». 3 квітня 2023-го йому мало б виповнитися 40 років, проте на 39-му році життя він помер.

На виставці «Перервана лінія» представлено понад 70 творів художника. Вперше разом можна побачити таку велику кількість його творів. Серед них й остання картина митця Лозинського «Святий Миколай».

На виставці «Перервана лінія» представлено понад 70 творів художника

«Зайвим буде казати, як це важко – робити проект Остапа Лозинського без Остапа Лозинського. Це ніби якась перервана лінія, струна, пружина, яку ми намагаємось втримати. Час, який нас розділив, ще недостатній, аби ми могли ясно впорядковувати та аналізувати його мистецьку спадщину без відчуття відчаю і сліз», – наголошують організатори.

«Спільними зусиллями багатьох ми зібрали понад сім десятків Остапових ікон, а також спогади, коментарі, які творять розповідь про Остапову дорогу в іконі. Тут і перші спроби у творчому іконописі, і пошуки ікони в живописі, і залюбленість народними образами, і захоплення давньою українською іконою, модерними шуканнями українських та європейських майстрів... відтак – спостерігаємо творення Остапом власного сакрального простору», – додають вони.

Виставка триватиме до 7 травня

Останній персональний проект Остапа Лозинського відбувся у жовтні 2021 року в галереї Iconart і називався De Anima. Цей проект також представлений на виставці у галереї «Шум». Як і Iconart, відкрив її Костянтин Шумський.

«Я насправді не можу дуже сильно пишатись, що я в такий час відкриваю галерею. По-справжньому пишатись за свою справу можуть тільки інші, хто на лінії фронту. Вони роблять справді ті речі за які дійсно можна пишатись. Ми ж просто робимо свою справу», – вважає галерист.

Виставка «Перервана лінія» триватиме до 7 травня.

Фото Shum Art Gallery.