Сергій Жадан із дружиною Іриною Куніциною та донькою Марією

Після майже 15 років шлюбу відомий український письменник Сергій Жадан розлучається з дружиною Іриною Куніциною. Про це стало відомо з Єдиного реєстру судових рішень.

Цивільний позов про розірвання шлюбу надійшов до суду 24 квітня. Позов подав Сергій Жадан. Справу розглядатиме Личаківський районний суд Львова.

49-річний Сергій Жадан та 42-річна Ірина Куніцина разом із 2008 року. У них є 10-річна донька Марія. Сама Ірина Куніцина досить непублічна. Відомо, що вона працювала у харківському видавництві «Фоліо», де й познайомилась із Сергієм Жаданом. Вона керує Благодійним фондом Сергія Жадана.

Сергій Жадан був одружений двічі. Першою дружиною письменника була режисерка харківського театру Світлана Олешко. Від першого шлюбу він має сина Івана.